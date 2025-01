İlk hava taksisi təqdim olundu - VİDEO

Cənubi Koreyanın Sambo Motors Group şirkəti CES 2025 sərgisində iki nəfərlik HAM III-2 hibrid hava taksisini təqdim edib. Bu model, öz ölçüləri və məhsuldarlığı ilə əvvəlki versiya olan HAM III-1-dən üstündür.

Metbuat.az qaynarinfo-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə "Interesting Engineering" məlumat yayıb.

HAM III-2-nin qanad genişliyi 9 metr, hündürlüyü 4,5 metr, çəkisi isə 850 kiloqramdır.

Şirkət nümayəndəsinin sözlərinə görə:

"Uçuş məsafəsi və müddəti nəzərə alınaraq, bu aparat hərbi məqsədlər, kuryer çatdırmaları və kommersiya istifadəsi üçün uyğundur. Gələcəkdə şəhərdaxili və şəhərlərarası hava taksisi kimi tətbiq olunması mümkündür".

HAM III-2-nin əsas xüsusiyyətləri

Əsas xüsusiyyəti onun hibrid güc qurğusuna malik olmasıdır. Vertikal qalxış yalnız akkumulyator batareyaları vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu da səs və emissiya səviyyəsini azaldır. Hündürlüyə qalxdıqdan sonra isə o, hidrogen yanacaq elementlərinə keçid edir və bu, ağır bort akkumulyatorlardan asılılığı minimuma endirir.

Aparat dörd üfüqi pervanel ilə vertikal qalxış, iki böyük arxa pervanel ilə isə irəli hərəkət edir. Bu konfiqurasiya ona 180 km/saat sürətlə hərəkət etməyə, 100 km məsafə qət etməyə və 40 dəqiqə havada qalmağa imkan verir.

Gələcək planlar və sınaqlar

Sambo Motors 2025-ci ilin əvvəlində ABŞ-da intensiv uçuş sınaqlarına başlamağı planlaşdırır. Sınaqlar əsasən hidrogen yanacaq elementlərini yoxlamaq üçün səhrada keçiriləcək. Testlərdə aparatın qalxış, enmə və döngə kimi əsas manevrləri və təhlükəsizlik göstəriciləri yoxlanılacaq.

HAM III-2 həm Koreya Mülki Aviasiya İdarəsi, həm də ABŞ Federal Aviasiya İdarəsində (FAA) sertifikatlaşdırma prosesindən keçir. Bu prosesin 2025-ci ilin sonuna qədər başa çatdırılması gözlənilir.

Digər hava taksiləri

Bundan əvvəl "Toyota” korporasiyası da öz hava taksisini təqdim etmişdi. Bu taksi ilk beynəlxalq sərgi uçuşu ilə nümayiş etdirildi və onun aşağı səs səviyyəsi xüsusilə vurğulanıb.

Həmçinin Seulda unikal dron-taksi sərgiləndi. Bu dron-taksi beynəlxalq hava limanından şəhərin mərkəzinə sərnişin daşımaq üçün nəzərdə tutulub.

