“Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Haaland Norveçdə ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Norveç Futbol Assosiasiyasının (NFF) saytında məlumat verilib.

Futbolçu ardıcıl 5-ci dəfə mükafata layiq görülüb.

