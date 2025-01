36 yaşlı hakim qəfil vəfat etdi - FOTO

Qax Rayon Məhkəməsinin hakimi Taleh Kərimovun bu gün səhər saatlarında qəfil vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən bildirir ki, səhər saatlarında mənzilində duş qəbul edən T.Kərimovun dəm qazından halı pisləşib və hamamda yerə yıxılıb. Hamam otağından çıxmağı bacaran gənc hakim digər otaqda divanda keçinib.

Qeyd edək ki, Taleh Kərimov daha öncə uzun müddət Ağdaş Rayon İcra və Probasiya şöbəsində icra məmuru vəzifəsində çalışıb. O, 2023-cü ilin mayından Qax Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində işləyirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.