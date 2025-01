Ronaldo dayanmaq bilmir - 971-ci qola imza atdı

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 14-cü turunda "Əl-Nəsr" klubu "Əl-Ahdud"u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç meydan sahiblərinin 3-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. 0-1 hesabı ilə geridə olan “Əl-Nəsr” geri dönüş edib. Oyun Kriştiano Ronaldo üçün əlamətdar olub. O, 42-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib. Bununla da, Ronaldo karyerasında 971-ci qoluna imza atıb. "Əl-Nəsr"in digər qollarına Mane imza atıb. O, 29 və 88-ci dəqiqələrdə fərqlənib.

Qeyd edək ki, bu qələbədən sonra “Əl- Nəsr” xallarının sayını 28-ə çatdıraraq, 3-cü yerdə qərarlaşıb. 1 oyun az keçirən “Əl-İttihad” 36 xalla birinci, “Əl-Hilal” isə 34 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.

