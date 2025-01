Türkiyə klubunun 17 futbolçusu heyətdən ayrıldı - Məşqçi də getdi

Türkiyənin 3-cü Liqasının 4-cü qrupunda yer alan "Ədirnespor"un texniki heyəti və futbolçuları klubla müqavilələrinə xitam verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, maliyyə sıxıntısı ilə gündəmə gələn klub dəstək üçün çağırışlar etsə də, yetərli olmayıb. Məlumata görə, futbolçular və texniki heyət klubdan borclarını ala bilmədikləri üçün müqavilələrinə xitam verərək şəhəri tərk ediblər. "Edirnespor"un prezidenti Onur Yaren Ayaydın bildirib ki, futbolçuların maaşlarını ödəyə bilmədikləri üçün haqlı olaraq müqavilələrini birtərəfli qaydada ləğv ediblər. O, bütün peşəkar futbolçuların komandadan ayrıldığını bildirib.

Komandanın 17 futbolçusunun müqaviləsinə xitam verdiyini deyən İdman Direktoru Ahmet Erginer matçlarda əllərindən gələni edəcəklərini bildirib.

