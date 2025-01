Elçilər qapıya düzülüb - Avropa nəhəngi "Qalatasaray"ın planını pozdu

Avropa klubları "Qalatasaray"ın "Napoli"dən icarəyə götürdüyü Viktor Osimheni transfer etmək üçün səylərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə Premyer Liqasının nəhəngi “Liverpul”un nigeriyalı ulduzun xidmətində maraqlıdır. Kluba yaxın mənbə olan “Anfield Watch” xəbər verir ki, “Liverpul” Darvin Nunesi satıb əvəzində Osimheni transfer etmək istəyir. Səudiyyə Ərəbistanı və Avropadan bir çox komandanın Darvin Nunesə maraq göstərdiyi deyilir. Məlumata görə, “Liverpul” transfer hərəkatını mövsümün sonunda reallaşdırmaq istəyir. "Qalatasaray" klubu da Osimheni mövsümün sonunda birdəfəlik transfer etmək istəyir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Mançester Yunayted” mövsümün fasiləsində Viktor Osimheni transfer etmək üçün səy göstərib. “Mançester Yunayted”in təklifi maddi baxımdan yüksək olsa da, Osimhen təklifi qəbul etməyib. Osimhen "Mançester Yunayted"in təklifinə cavab olaraq "Napoli"nin idman direktoru Covanni Mannaya mövsümün sonuna qədər "Qalatasaray"da qalmaq istədiyini bildirib.

