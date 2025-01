​Tanınmış teleaparıcı narkoman imiş - "Yaşamaq istəyirəm"

Tanınmış teleaparıcı Xose Bernardo narkotik asılılığından qurtulmağa çalışır.

Metbuat.az bildirir ki, zərərli vərdişin qurbanı olan aparıcı narkomaniyadan qurtulmaq üçün hazırda reabilitasiya mərkəzlərinin birində müalicə alır.

O, başına gələnləri "Xəzər Xəbər"ə danışıb:

"Həyatımda belə bir məqam oldu ki, seçim etməli oldum: ya yaşamalıyam, ya həbsxanada olmalıyam, ya da dünyamı dəyişməliyəm. Mən yaşamağı seçdim. Allaha şükür olsun ki, belə yerə gəldim, qapı açdılar. Sağlam olmağı seçdim, yaşamaq istəyirəm".

Mərkəzin rəhbəri Rəşad Eyvazov isə deyib ki, Xose Bernadonun müalicəsində 12 addım üsulundan istifadə ediləcək.

Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

