Hacıqabul rayonunda minik avtomobilinin piyadanı vurması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax avtomobil yolunun Hacıqabul rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Piyada hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

