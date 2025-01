​Gəncədə sex yandı - VİDEO

Gəncədə mebel sexində yanğın baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

Ü.Hacıbəyli küçəsindəki sexdə baş verən yanğın FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Gəncə şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsinin qüvvələrinin çevik müdaxiləsi sayəsində qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi təxminən 500kv.m. olan mebel sexi ilkin hesablamaya əsasən 100kv.m. sahədə yanıb.

Sexin böyük hissəsi və yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.

Xəsarət alan yoxdur.

Yanğının səbəbləri araşdırılır.

