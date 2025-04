"Rusiya ABŞ-la İran arasında nüvə sazişi üzrə vasitəçilik etməyə hazırdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iranlı həmkarı Abbas Araqçi ilə birgə mətbuat konfransında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib.

