Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər sevgiyə həddindən artıq bağlandıqları və qarşı tərəfə çox güvəndikləri üçün münasibətlərdə çətinliklərlə üzləşə bilirlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, onların münasibətlərdəki həssaslıqları bəzən öz zərərlərinə ola bilər.
Balıqlar
Balıqlar sevdikləri insana bütün qəlbləri ilə bağlanır və münasibətlərə romantik yanaşırlar. Qarşı tərəfin mənfi xüsusiyyətlərini görməzdən gəlmələri onların bəzi problemləri gec fərq etmələrinə səbəb ola bilər. Həddindən artıq mərhəmətli və bağışlayıcı olmaları isə bəzən başqalarının bundan sui-istifadə etməsinə şərait yaradır.
Xərçəng
Xərçənglər münasibətlərdə emosional bağlılığa və sədaqətə böyük əhəmiyyət verirlər. Sevdikləri insanın dəyişəcəyinə ümid etdikləri üçün bəzən xoşagəlməz davranışlara uzun müddət dözürlər. Bu xüsusiyyətləri onları münasibətlərdə məyusluğa daha açıq edə bilər.
Tərəzi
Tərəzilər münasibətlərdə harmoniya yaratmağa və mübahisələrdən qaçmağa çalışırlar. Bəzən münasibətdəki problemləri böyütməmək üçün şübhələrini dilə gətirmir, qarşı tərəfin davranışlarına göz yumurlar. Bu yanaşma onların öz sərhədlərini qorumaqda çətinlik çəkmələrinə səbəb ola bilər.