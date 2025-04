"Real" 5 futbolçunu göndərir - Aralarında Arda da var

“Real Madrid” yeni mövsüm üçün transferlər üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub 5 futbolçunu göndərmək istəyir. Xəbərdə deyilir ki, rəhbərlik uğursuz oyunlardan sonra heyəti yeniləmək barədə qərar verib. Klubdan göndəriləcək futbolçulardan biri Fran Qarsiyadır. Futbolçu müdafiədə və hücumda uğurlu oyun nümayiş etdirə bilməyib. David Alabanın adı da yeni layihə planlarına daxil edilməyib. Yarımmüdafiə xəttini gücləndirmək üçün transfer edilən Aurelien Tşouameni bacarıqlarını nümayiş etdirə bilməyib. Lukas Vazkezin də klubdan göndəriləcəyi irəli sürülür.

Məlumata görə, klubdan göndəriləcək futbolçular arasında Arda Güler də var. Bildirilir ki, digər futbolçulardan fərqli olaraq “Real” Ardanı icarə əsasında göndərməyə üstünlük verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.