UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinin III turunun qarşılaşmaları keçiriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Trabzonspor" evdə "Frayburq"u qəbul edəcək.
"Atalanta" İtaliyada "Kayrat"la, "Ayaks" Danimarkada "Midtyullann"la qarşılaşacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi, III tur
5 noyabr
21:45. "Atalanta" (İtaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan)
21:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Ayaks" (Niderland)
21:45. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "İnter Eskaldes" (Andorra)
21:45. "KuPS" (Finlandiya) - "Gent" (Belçika)
21:45. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Hayduk" (Xorvatiya)
21:45. "Trabzonspor" (Türkiyə) - "Frayburq" (Almaniya)
21:45. "Orhus" (Danimarka) - "Braqa" (Portuqaliya)
21:45. "Tun" (İsveçrə) - "Harts" (Şotlandiya)
21:45. "Myelbyu" (İsveç) - "Borats" (Bosniya və Herseqovina)
00:00. "Monako" (Fransa) - "Norşellann" (Danimarka)
00:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "İberiya" (Gürcüstan)
00:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - ÇSKA (Bolqarıstan)
00:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Jalqiris" (Litva)
00:00. "Xetafe" (İspaniya) - "Brayton" (İngiltərə)
00:00. "Tvente" (Niderland) - "Pafos" (Kipr)
00:00. "Sent-Trüden" (Belçika) - "Brann" (Norveç)
00:00. "Universitatya" (Krayova, Rumıniya) - "Eqnatiya" (Albaniya)
00:00. "Riqa" (Latviya) - "Yablonets" (Çexiya)