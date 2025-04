Ağdərədə azyaşlı 5-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Suqovuşan kəndində qeydə alınıb. 2022-ci il təvəllüdlü Ömər Ağazadə yaşadıqları binanın 5 mərtəbəsinin eyvanından yıxılıb. Azyaşlı xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib.

Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

