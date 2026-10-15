Azərbaycanın 23 yaşadək minifutbolçulardan ibarət yığmasının Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatının yarımfinal mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib.
Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, İlkin Hacıyevin baş məşqçi olduğu komanda Rumıniya millisi ilə qarşılaşacaq.
Bu görüş sabah Bakı vaxtı ilə saat 14:45-də start götürəcək.
Xatırladaq ki, U-23 daha əvvəl keçirdiyi oyunlarda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Çexiyanı 4:2, Slovakiyanı isə 3:2 hesabı ilə üstələyib. Rumıniya ilə heç-heçə (3:3) edib.