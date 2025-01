Ölkəmizin terrora birdəfəlik son qoymaq imkanı var.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

O, heç bir terror qruplaşmasının xaricdən dəstəyi olub-olmamasından asılı olmayaraq, Türkiyənin qətiyyətinə tab gətirə bilməyəcəyini vurğulayıb:

“Bu günlərdə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyada PKK-ya qarşı mümkün əməliyyatla bağlı döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib”.

