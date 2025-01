Bu ölkədə əlillik müavinətləri azalacaq

Britaniya hökuməti əlillərə verilən müavinətləri milyardlarla funt-sterlinq azaldır.

Metbuat.az qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "The Telegraph" qəzeti Britaniya hökumətindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

"Dovninq Street bazarları iqtisadi planı ilə sakitləşdirmək üçün əlillik müavinətlərinin azaldılması üçün milyardlarla funt-sterlinq hazırlayır", deyə nəşr yazıb.

Xəzinə kansleri Reyçel Rivzin Britaniya xalqı üçün vergi artımı əvəzinə xərclərin "sərt" azaldılmasını elan etdiyi vurğulanır. Böyük Britaniya hökuməti əlillərə verilən ödənişlərə xərclərin faktiki azaldılması ilə yanaşı, əlil statusunun alınması qaydalarının sərtləşdirilməsini də müzakirə edir.

