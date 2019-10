"Əlini qoy göbəyimin üstünə, Hacı" - Efirdə ƏLƏ SALINDILAR - FOTO

İndi "Hacı, başımın tacı". Hamı İnstaqram-da ayaq şəkili paylaşıb, "Hacı, sənin ayağın mənə dəyəndə elə bilirəm ki, 10 dəfə gedib oranı görüb gəlmişəm. Əlini qoy mənim başıma, Hacı. Əlini qoy ürəyimin üstünə, nə bilim, göbəyimin üstünə. Bunlara baxıb, demirsən biz nə günə gəlib çıxdıq?

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bu ifadələrlə aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) "Hər şey daxil"də qonağı olan Nadir Qafarzadəyə müraciət edib.

Nadirin mövzu barədə Tolikin sözlərinə reaksiyası daha sərt olub:

"Özləri o şəraiti yaradıblar. Ora sidq ürəklə gedib-gələn yaxşı hacılar, yaxşı oğlanlar var. Onların da adını batırırlar. Elə oğlanlardır ki, doğurdan, "Hacı" adına laiqdirlər. Amma o geydirmələr var da - "Hacleyləklər", nə bilim... Tülkü həccə gedir. Heç olmasa o müqəddəs yerə, oranın adına hörmət edin e, özünüzə eləmirsinizsə, Allahın o cür yerinə hörmət edin".

Qeyd edək ki, şou-biznesdə Şəbnəm Tovuzlu və Afət Fərmanqızı "Hacı" mövzusu ilə ən çox adı hallanan xanım ifaçılardır.

