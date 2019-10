Gəncə sakini qonşusunu güllələdi

Gəncədə qətl hadisəsi verib.

Metbuat.az "Apa"-ya istinadən bildirir ki, hadisə şəhərin Depo qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini Akif İsmayılov 1989-cu il təvəllüdlü Zeynalabdin Kərimovla torpaq üstə mübahisə edib.

Mübahisədən sonra Akif İsmayılov öz ilə gətirdiyi qoşalülə ilə Z. Kərimova atəş açıb. Nəticədə sonuncu aldığı ağır güllə yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Hadisəni törədən şəxs tutulub. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

