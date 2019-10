Rusiyada yaşayan məşhur azərbaycanlı ekstrasens Zirəddin Rzayev Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ekstrasens Azərbaycanla bağlı suala belə cavab vermişdir:

"2021-2022-ci illər Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Təbii fəlakətlər, xüsusən də zəlzələlər və su daşqınları olacaq. Mən əminəm buna! Əmin olmadığım şeyi mən heç vaxt demirəm. 2021-2022-ci illərdəki zəlzələlərdə fəlakət olacaq".



(milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.