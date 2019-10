Bakı şəhər sakini olan qadını hədələyib 1000 manat pul tələb etməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.

Metbuat.az bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin (RPİ) 32-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının daxil olmuş müraciət əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini olan qadını hədələyib 1000 manat pul tələb etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini E.Quliyev saxlanılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.