Bakıda qonşu qonşusunu qanına qəltan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1995-ci il təvəllüdlü Cəlal Kamran oğlu Maarfizadə qonşusu Rəhman adlı şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Ona 2 bıçaq yarası vurulub.

Zərərçəkmiş aldığı xəsarətlərlə Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib. Həkilərin səyinə baxmayaraq yaralının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

(BAKU.WS)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.