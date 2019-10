Bərdədə 3 uşaq anası 10 aylıq körpəsini də götürüb evdən qaçdı

Bərdə rayonunun İmamqulubəyli kəndindən üç uşaq anası evdən qaçıb.



Metbuat.az xəbər verir ki,, hadisə sentyabrın 25-də baş verib.



Üç uşaq anası, 1993-cü il təvəllüdlü Məmmədova Xalidə 10 aylıq uşağını da götürərək evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Digər 2 uşaq isə evdə qalıb. Qadının həyat yoldaşı Fuad Məmmədovun verdiyi məlumata görə, məsələ ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanları məlumatlandırılıb. Araşdırma aparılır. Məmmədova Xalidəni görənlərdən Bərdə Rayon Polis Şöbəsinə məlumat verilməsi xahiş olunur.

(ölkə.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.