Dünən vəfat edən akademik Vasim Məmmədəliyevlə vida mərasimi keçiriləcək.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, mərhum alimlə son görüş sonuncu iş yeri olan Bakı Dövlət Universitetində baş tutuacaq. Vida mərasimi bu gün saat 13-dən 15-dək davam edəcək.

V.Məmmədliyev BDU-nun Şərqşünaslıq kafedrasının müdiri olub.

Milli.Az

