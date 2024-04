Gənc Tamaşaçılar Teatrı may repertuarını təqdim edib - SİYAHI

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı may repertuarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənət ocağı aşağıdakı tamaşalarla teatrsevərlərin görüşünə gələcək:

1 may - “Buratinonun macəraları”

2 may - “Qızıl balıq”

3 may - “Bremen musiqiçiləri”, “35 ildən sonra”

4 may - “Çipollino”

5 may - “Mauqli”, “Don Rafaello-trombonçu”

10 may - “İnanıram”

11 may - “Dəcəl keçi”, “Dəli yığıncağı”

12 may - “Qoğalın sərgüzəştləri”, “Leyli və Məcnun”

17 may - “Cəza”

18 may - “Tıq-tıq xanım”, “Mənim ağ göyərçinim”

19 may - “Şirinlər”, “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah”

25 may - “Kod adı V.X.A”

26 may - “Şən Elf və Cadugər”.

