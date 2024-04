Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mayın 9-da ABŞ-yə rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin dəvəti ilə baş tutacaq.

Ölkə başçıları Ağ Evdə görüşəcəklər.

R.T.Ərdoğan və C.Bayden Birləşmiş Ştatlardan Türkiyəyə F-16 qırıcı təyyarələrinin tədarükü və terrorla mübarizə məsələlərini müzakirə edəcəklər.

