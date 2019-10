Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı arasında hərbi-texniki əməkdaşlığ müzakirə olunub

Bakı, Trend:

Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya Federasiyası ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı dialoqun neft bazarının tənzimlənməsi baxımından təsirli olduğunu bildirib.

Trend-in məlumatına görə, bundan başqa Peskov əlavə edib: "Dialoq davam edəcək, bu bazarın tənzimlənməsi baxımından Rusiya-Səudiyyə dialoqunun effektivliyini sübut etdi. Bu qarşılıqlı fəaliyyət davam edəcək" deyə o məlumat verib.

Peskov Putin və Səudiyyə Ərəbistanı kralı arasında hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə etdiyini, və bu dialoqun davam edəcəyini söyləyib.

