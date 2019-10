Bakıda itkin düşən iki şəxsin ölkə xaricinə getdikləri müəyyən olunub.

Bir müddət əvvəl Sabunçu rayon sakini R.Hacıyevin və Xətai rayon sakini T.Əhmədovun yaxınları onların itkin düşməsi barədə hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına məlumat verib.

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsi tərəfindən aparılan araşdırma zamanı həmin şəxslərin müxtəlif tarixlərdə Gürcüstana getmələri müəyyən edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (report)

