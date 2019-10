Fərhad Bədəlbəyli: "Məni telekanalların veriliş siyasəti çox narahat edir"

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin "Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi" mövzusunda keçirilən iclasında "Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması"nın İdarə Heyətinin üzvü Fərhad Bədəlbəyli deyib.

F.Bədəlbəyli televiziya kanallarında boş-boş söhbətlər getdiyini bildirib: "Gündəlik yalnız əyləncə, boş-boş söhbətlər... Məsələn, orta ümumtəhsil məktəblərində hər gün ilk dərs zamanı Qarabağdan danışıla bilər. Bir az ciddi olmaq lazımdır, bu, bizə çox lazımdır. Elə bil, kimsə deyir ki, kef çəkin, əyləncə mərkəzlərinə gedin, Qarabağ nəyinizə lazımdır..."

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.