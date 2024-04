General-polkovnik Elçin Quliyev üçün hazırlanmış hədiyyə maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Paylaşımı edən şəxs bu tablonun dünyada analoqu olmayan üsulla hazırlandığını bildirib. Portret şüşə üzərinə rəsmin həkk edilməsi ilə hazırlanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

