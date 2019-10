Erməni batalyonu Türkiyəyə qarşı döyüşə yollandı

Nubar Ozanyan adına Suriya-erməni könüllüləri batalyonu Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə qarşı döyüşəcək.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "eadaily.com" portalı məlumat yayıb. Sözügedən batalyon bununla bağlı müvafiq bəyanat yayıb.

Saytda yerləşdirilən bəyanatda bildirilir ki, erməni batalyonu Türkiyə ordusunun apardığı mübarizədə kürdlərə qoşulmaq üçün Tel- Temirdən Ras əl-Ayn şəhərinə yollanıb.

Onlar Türkiyə ordusunun Suriyanın şimal-şərqində başladığı əməliyyatın işğalçılıq məqsədi daşıdığını iddia edərək kürd, erməni, suriyalı, ərəb və digər xalqların öz torpaqlarına sahib çıxmağa çağırıblar.

Qeyd edək ki, Nübar Ozanyan fəal kommunist və bir sıra silahlı qarşıdurmaların iştirakçısı olub. Uzun illər Fransada yaşayıb. Suriyada kürdlərin tərkibində vuruşub, 2017-ci ildə öldürülüb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.