ABŞ qoşunları Suriyanın Münbiç şəhərindən çıxıb.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri açıqlama yayıblar.



Tvitterdən yayılan açıqlamada deyilir: “Kolisiya gücləri Suriyanın şimal-şərqindən məqsədli şəkildə geri çəkilir. Münbiçdən çıxdıq”.



Asif





