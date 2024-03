Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu ilk dəfə qızı Sara ilə görüntüsünü paylaşıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı videonun 2 il əvvəl lentə alındığını bildirib.

"Əziz xanımlar, sizi təbrik edirəm. 2 il öncə paylaşdığım videonun alınmayan kadrını məhz sizin üçün qaydalarımı pozub paylaşıram. Hər zaman içdən güləsiniz, xoşbəxt olasınız. Nə yaxşı ki, varsınız. Bayramınız mübarək".

