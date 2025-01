Son günlər paytaxtda gigiyenik məhsulların qiymətində artım müşahidə olunur.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, əvvəllər 5-6 manat təşkil edən baxım məhsulları hazırda marketlərdə 10-12 manata təklif olunur.

Qeyd edək ki, ötən ilin sonlarında qida məhsullarının qiymətində, bu ildən isə gigiyenik məhsulların qiymətində artım qeydə alınır.

