ABŞ kəşfiyyat agentlikləri nəzəri olaraq “WhatsApp” yazışmalarını ələ keçirə bilər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Amerikanın “Meta” korporasiyasının rəhbəri Mark Zukerberq jurnalist Co Roqanın podkastında bildirib.

Eyni zamanda o qeyd edib ki, “WhatsApp” və “Signal”ı dünyanın ən təhlükəsiz messencerləri hesab edir.

Zukerberq “WhatsApp”da mesajların silinməsi funksiyası yaxşı məxfilik standartıdır.

