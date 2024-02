Boks matçlarına baxın və Pinup ilə qalib gəlin

Boks kifayət qədər geniş kütlənin diqqətini cəlb edən məşhur idman növüdür. Bu idman sahəsi həm gənc nəsil, həm də yaşlı insanlar üçün olduqca maraqlıdır. İndiki vaxtda bir çox qumar həvəskarları mərc etmək üçün boksu seçirlər və Pin-Up bet Azerbaijan boks oyunlarına mərc etməkdə şanslarını sınamaq istəyənlər üçün əla həll olacaqdır. Özünüzü qumarda sınamaq istəyirsinizsə, bu idman intizamına diqqət yetirin. Siz evinizdən çıxmadan dünya şöhrətli boksçular arasında maraqlı görüşlərə baxa və həyəcanlı döyüşlərdən həzz ala biləcəksiniz.

1876-cı ildən bəri İngiltərə sakinləri boks yarışları üçün ilk rəsmi yazılı qaydalar haqqında öyrəndilər. Məhz bu il qərara alındı ki, hər raundun müddəti üç dəqiqə olacaq və hər bir boksçunun rəqibi ilə qarşılaşmaq üçün çıxacağı konkret künc olmalıdır.

XX əsrdə bu idman növünün həvəskarları peşəkar və həvəskar döyüşlərə baxa bilirdilər. Həvəskar boksla peşəkar boks arasındakı aşağıdakı fərqlər var:

Qeyd edək ki, boks yarışıda həm kişi, həm də qadın ola bilər. 2012-ci ildə bu idman növünün pərəstişkarları ilk dəfə qadınlar arasında döyüşləri izləyə və rəqiblərdən birinin qələbəsinə mərc edə bildilər. Pin-up-da siz həm kişilər, həm də qadınlar arasında boks yarışına mərc edə bilərsiniz.

Pinup casino AZ boks ayrıca kateqoriya kimi təqdim olunur, ona görə də hər bir qumar həvəskarı bu idman növünə mərc edərək şanslarını sınaya bilər. Mümkün qədər sərfəli mərc etmək üçün təcrübəli oyunçular əvvəlcə terminologiyanı diqqətlə öyrənməyinizi və boksçuların ən çox qazanma yolları haqqında məlumatlara baxmağı tövsiyə edir.

Mərcə gəldikdə, oyunçular ən çox aşağıdakı seçimlərə diqqət yetirirlər:



Boksçular həmçinin appercut, jab, çəngəl, yelləncək və ya clinç kimi zərbələrdən istifadə etməklə döyüşdə qalib gələ bilərlər. Bu zərbələrin hər biri müəyyən xüsusiyyətlərə malikdir. Pinup Azerbaycan virtual kazinosunda siz boks üzrə hansı növ mərclərin edilə biləcəyi və platforma istifadəçiləri tərəfindən daha çox hansı mərclərin seçildiyi barədə məlumat tapa bilərsiniz.

Boks, dünyanın tamamilə bütün ölkələrində geniş məşhurluq qazanmış maraqlı və həyəcanverici bir idman növüdür. Pin-up apk Azerbaycan kazinolarında bu idman sahəsi mərc üçün getdikcə daha çox seçilir.

Əgər siz də bu idman intizamı ilə maraqlanırsınızsa, Pin Up la siz nəinki mərc edə bilərsiniz, həm də canlı yayımda çoxdan gözlənilən yarışın gedişini izləyə bilərsiniz. Həm qadın, həm də kişi boksu sizi gündəlik problemlərdən xilas etməyə və uzun müddət emosiyalarınızı doldurmağa imkan verəcək maraqlı və həyəcanlı idman növüdür.

