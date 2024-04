Bu bürclər mayda yüksək məbləğlər itirəcək

Astroloqlara görə, bəzi bürclər may ayında pul itkisi ilə qarşılaşacaqlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar - növbəti ay işləriniz yolunda getməyə bilər. Layihələrin təqdimatı və satış üçün uğursuz müddətdir. Lakin bədbinliyə qapılmağa dəyməz, qısa müddət sonra yeni təkliflər və maliyyə əldə etmək üçün fürsətlər olacaq.

Şir - ailə və yaxınlarınızla əlaqədar olaraq maliyyə itkiləri gözlənilir ki, bu da planlarınızda dəyişikliklərə səbəb olacaq. Risk etməkdən qorxmamaq, planlı hərəkət etmək lazımdır ki, "qara zolaq"dan daha az ziyanla çıxasınız.

Əqrəb - mayda pul itkisi yaşaya bilərsiniz. Lakin bu itkilərin kompensasiyası mümkün olacaq. Odur ki, hədəfə doğru getdiyiniz yoldan çəkinməyin, ağıllı addımlarla düşdüyünüz situasiyadan çıxmaq olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.