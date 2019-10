Fatma Mahmudovanın ayağına nə olub?

Xalq artisti Fatma Mahmudova iki dəfə ağır əməliyyat keçirib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, buna səbəb aktrisanın ayağının sınması olub.

O, "Zaurla Günaydın" proqramında deyib ki, səhhətindəki nasazlıq bir ildir davam edir: "Ayağım ötən il sınmışdı, ağır əməliyyat keçirmişdim. Amma heç kəsə demirdim. İkinci dəfə də əməliyyat olundum. Ankarada baş tutdu.

3-4 gün sonra "Bankir adaxlı" tamaşasında oynadım. Heç vaxt özümü yatağa vurmadım, seriala çəkildim. İnsanıq, yıxıldıq. Qəza da olmuşdu. "Maşın"da da ayağım çox şişmişdi. Dözdüm, mən dözümlü insanam".

Milli.Az

