Litvanın paytaxtı Vilnüsün hava limanında bir sərnişinin əl yükündən tüstülü qumbara tapıldıqdan sonra terminaldan 400-dək şəxs təxliyyə olunub.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə hava limanının sözçüsü Tadas Vasiiauskas məlumat verib.

O, bəzi təyyarə uçuşlarının ləngidiyini qeyd edib. Hadisə yerinə “Aras” antiterror bölməsinin əməkdaşları cəlb olunub.



