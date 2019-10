Bakı. Trend:

Tunisdə keçirilmiş prezident seçkilərinin ikinci turunun rəsmi nəticələri açıqlanıb.

Trend-in məlumatına görə, müstəqil nazmidə Kais Səid 72,7 faiz səs yığaraq Tunisin yeni prezidenti olub.

İkinci turda K.Səidin rəqibi media maqnatı Nəbil Karui olub.

Yeni prezident seçki kampaniyasında mitinqlər keçirməyib. O, seçicilərlə əsasən kafe və restoranlarda, eləcə də sosial şəbəkələr vasitəsilə görüşüb.

