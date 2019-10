Baxın görün onları tanıya biləcəksiniz? - FOTOLAR

Bir vaxtlar çəkildikləri filmlərdəki obrazları ilə məşhur olan uşaq aktyorların indi nə işlə məşğul olması çoxlarına maraqlıdır.

Rusiya mediası uşaq aktyorların yeni fotolarını bir araya toplayıb:

Corci Henli hazırda "İspan şahzadə" serialında Marqarita Tyudor obrazını canlandırır.

Heyli Coel Osment "Yeddinci hiss" filmi ilə tamaşaçılara tanışdır.

Kristina Riççi 1991-ci illərdə məşhur olan aktrisalardan idin.

Mettyu Lourens 1993-cü ildə məşhur idi. Hazırda onun 39 yaşı var.

Nikol Tom 1992-ci ildə çəkildiyi "Bethoven" filmi ilə tanınırdı.

Freddi Haymor 2017-ci ildən "Yaxşı həkim" serialında çəkilir. O, uşaq yaşlarında "Çarli və şokolad fabriki" filmində məşhurlaşmışdı.

///Unikal.org

