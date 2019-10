Qubadlı rayon Prokurorluğunun əməkdaşı vəfat edib.

Metbuat.az "publika.az”a istinadən xəbər verir ki, Qubadlı rayon prokurorunun böyük köməkçisi Əliyev Fuad Faik oğlu dünyasını dəyişib.

O, qan xərçəngi xəstəliyi səbəbindən vəfat edib.

