Türkiyə Silahlı Qüvvələri və Suriyanın şimalındakı Rusiya qoşunlarının birgə hazırlığı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Haseke adlanan ərazidə əməliyyat zamanı Rusiya ordusunda hərbi xidmətdə olan azərbaycanlı əsgərin türk əsgərə səslənməsi sosial mediada maraqla qarşılanıb.

O, türk əsgərə səslənərək “Gəl, qardaş, gəl. Hər şey yaxşıdır” sözlərini deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.