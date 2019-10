İsrail şirkəti “WhatsApp”da məşhurların məlumatlarını ələ keçirib - Məhkəməyə verildi

“WhatsApp” şirkəti İsrailin kibernəzarət şirkəti olan “NSO Group”u məhkəməyə verib.



Metbuat.az “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb həmin şirkətin “WhatsApp”dan genişmiqyaslı casusluq üçün istifadə etməsidir.



Məlumata görə, “NSO Group” 20 ölkədə aralarında məşhur jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri də olmaqla 1400-dən çox insanı izləyib.



Şəxsi məlumatları ələ keçirilən həmin şəxslər “WhatsApp” tərəfindən xəbərdar edilib.



“WhatsApp” rəsmiləri Şimali Kaliforniya Regional Məhkəməsinə şikayət edərək “NSO Group”un daimi olaraq “WhatsApp”dan istifadəsinə qadağa qoyulmasını tələb ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.