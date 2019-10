"Liverpul" - "Arsenal" oyununda 10 qol - VİDEO

İngiltərə Liqa kubokunda 1/8 finalın görüşləri baş tutub.



Metbuat.az xəbər verir ki, dünən keçirilən qarşılaşmalar arasında “Liverpul” və “Arsenal”ın oyunu daha maraqlı alınıb.



"Liverpul"un meydanında baş tutan görüş 5:5 hesabı ilə başa çatıb.



Oyun penaltilər zərbəsi zamanı “Liverpul”un (5:4) qələbəsi ilə yekunlaşıb.



"Liverpul" - "Arsenal" - 5:5 (penaltilər - 5:4)

Qollar: Mustafi, 6-avtoqol (1:0), Torreyra, 19 (1:1), Martinelli, 26 (1:2), 36 (1:3), Milner, 43 (2:3), Maytland Niles, 54 (2:4), Oksleyd Çemberleyn, 58 (3:4), Origi, 62 (4:4), Villok, 70 (4:5), Origi, 90+4 (5:5)



"Aston Villa" - "Vulverhempton" - 2:1

Qollar: El Qazi, 28 (1:0), Kutrone, 54 (1:1), Elmohamadi, 57 (2:1)



"Çelsi" - "Mançester Yunayted" - 1:2

Qollar: Reşford, 25 (0:1), Batşuayi, 61 (1:1), Reşford, 73 (1:2)



