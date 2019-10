Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Gürcüstandan 1 648,238 ton siqaret və digər tütün məmulatları idxal edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Report”un yerli bürosuna Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsindən bildirilib.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,5 dəfə azdır.

9 ay ərzində qonşu ölkədən Azərbaycana ixrac olunan tütün məlumatlarının ümumi dəyəri 28,48 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

