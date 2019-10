Yeni Ramana yolunda, Pedoqoji kollecin yaxınlığında ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, hadisə yerinə bir neçə təcili yardım briqadası yollanıb.

Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan 6 qadın Təcili Tibbi Yardım avtomobili, 1 qadın isə şəxsi avtomobillə 3 saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılıb.

Vəziyyətləri orta-ağır kimi qiymətləndirilir.

Qəza 49 və 106 saylı sərnişin avtobuslarının toqquşması nəticəsində baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.