İlham Əliyev Şahin Mustafayevə yeni vəzifə verdi

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan-Çin Hökumətlərarası Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 1876 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb.



Metbuat.az bildirir ki, AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada verilib.



“Komissiyanın həmsədri



Şahin Mustafayev - Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini



Komissiyanın üzvləri:



Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri



Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Energetika nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini



Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini



Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri



Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri



“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri



“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri



“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti



“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Baş direktoru



Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti



Azərbaycan Respublikasının Çin Xalq Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri.”.



Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu sərəncamın 1-ci hissəsi ilə edilən dəyişiklik barədə Çin Xalq Respublikası tərəfinə bildiriş göndərməlidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.