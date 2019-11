Əbülfəz Elçibəyin təmir edilən evindən görüntülər - VİDEO

Eks prezident Əbülfəz Elçibəyin mərhum həyat yoldaşı Həlimə Əliyeva ölümündən əvvəl ölkəmizin Birinci Vitse Prezidenti Mehriban Əliyevaya yaşadıqları evin təmiri ilə bağlı müraciət etmişdi. Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığı ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən dərhal evdə təmir bərpa işləri həyata keçirilib. Bir neçə ay davam edən təmir işləri artıq yekunlaşıb. Əməkdaşlarımız bu gün həmin evdə olublar.



Ev 1998-ci ildə alınıb və eks prezident 2000-ci ilə qədər ailəsi ilə birlikdə məhz burda yaşayıb. Hətta evin həyətində Əbülfəz Elçibəyin həmin zamanlar istifadə etdiyi avtomobil hələ də saxlanılır.



Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsində yerləşən ev iki mərtəbə və mansardan ibarətdir. Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən evdə yenidənqurma və təmir işləri həyata keçirilib. Yaşayış evinin yerləşdiyi həyətyanı sahə belə abadlaşdırılıb.



Elçibəyin oğlu Ərturqut Əliyev bildirib ki, evin təmiri ilə bağlı müraciət edərkən dövlətimizin onlara sahib çıxacağından və ümidsiz qoymayacağından əmin olublar. O, deyib ki, ümidlərimiz özünü doğrultdu. Hər şeyə görə Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarıq.

