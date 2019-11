Vilayət Eyvazovdan yeni TƏYİNAT

Daxili İşlər orqanlarında növbəti təyinat alıb.



Metbuat.az Unikal.org-a istinadən bildirir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, polis polkovniki Mirəziz Mirqasım oğlu Mirəliyev Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidmətinin rəisi təyin olunub.

Xəbəri Daxili İşlər Nazirliyindən Unikal.org-a təsdiqləyiblər.Qeyd edək ki, Nazirliyin idarə səlahiyyətli Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidmətinə növbətçi hissələr, "102" Xidməti-Zəng Mərkəzi və Təhlükəsiz Şəhər Xidməti daxildir.

